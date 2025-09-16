В Билясуваре у подозреваемого в наркокурьерстве обнаружено 6 кг опиума
Происшествия
- 16 сентября, 2025
- 10:17
В Билясуваре задержан подозреваемый в наркокурьерстве 47-летний Эльданиз Нагиев.
Как сообщили муганскому бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, у него было обнаружено и изъято 6 кг опиума, а также героин, марихуана, 255 таблеток, содержащих наркотические и психотропные вещества, а также 1 кастет.
В ходе расследования было установлено, что Нагиев приобрел наркотические вещества у иностранца и за материальное вознаграждение согласился доставить их по различным адресам в Баку.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Э.Нагиева избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.
