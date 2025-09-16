Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    В Билясуваре у подозреваемого в наркокурьерстве обнаружено 6 кг опиума

    Происшествия
    • 16 сентября, 2025
    • 10:17
    В Билясуваре у подозреваемого в наркокурьерстве обнаружено 6 кг опиума

    В Билясуваре задержан подозреваемый в наркокурьерстве 47-летний Эльданиз Нагиев.

    Как сообщили муганскому бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, у него было обнаружено и изъято 6 кг опиума, а также героин, марихуана, 255 таблеток, содержащих наркотические и психотропные вещества, а также 1 кастет.

    В ходе расследования было установлено, что Нагиев приобрел наркотические вещества у иностранца и за материальное вознаграждение согласился доставить их по различным адресам в Баку.

    По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Э.Нагиева избрана мера пресечения в виде ареста.

    Расследование продолжается. 

    наркотики и кастет опиум Билясувар
    Biləsuvarda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxsdən 6 kiloqram tiryək aşkarlanıb

    Последние новости

    11:34

    Глава Госнефтефонда Азербайджана обсудил в Японии перспективы сотрудничества

    Финансы
    11:33

    Турпоток на "Формулу-1" в Азербайджане увеличил оборот на 85%

    Финансы
    11:23

    Инфляция в Азербайджане к 2030 году замедлится до 4,2%

    Финансы
    11:17

    Рост экономики Азербайджана в 2026-2029гг составит 3,5% в год

    Финансы
    11:17

    Азербайджан ввел ограничения на импорт продукции из ряда стран

    Здоровье
    11:15

    Тело народного артиста Гаджи Мурада Егизарова доставлено в Азербайджан

    Kультурная политика
    11:13

    Иран и союзники представили проект резолюции о защите ядерных объектов

    В регионе
    10:56

    Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа

    Инфраструктура
    10:55

    Terminal Investment Limited станет акционером терминала SOCAR в Турции

    Энергетика
    Лента новостей