В Билясуваре у подозреваемого в наркокурьерстве обнаружено 6 кг опиума

В Билясуваре задержан подозреваемый в наркокурьерстве 47-летний Эльданиз Нагиев.

Как сообщили муганскому бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, у него было обнаружено и изъято 6 кг опиума, а также героин, марихуана, 255 таблеток, содержащих наркотические и психотропные вещества, а также 1 кастет.

В ходе расследования было установлено, что Нагиев приобрел наркотические вещества у иностранца и за материальное вознаграждение согласился доставить их по различным адресам в Баку.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Э.Нагиева избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.