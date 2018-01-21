В Билясуваре туманные погодные условия создали частичные проблемы движению автомобилей - ФОТО

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Билясувар. 21 января. REPORT.AZ В Билясуваре туманные погодные условия создали частичные проблемы движению автомобилей.

По сообщениям Аранского бюро Report, сегодня с вечернего времени на территории района наблюдаются туманные погодные условия.

В результате на территории района, в то же время в части автомобильной магистральной дороги Алят-Астара, проходящей через Билясувар, возникли трудности с движением автомобилей.

Также туманная погода создает трудности движению автомобилей на дорогах некоторых деревень.

По данным, на указанных территориях каких-либо дорожно-транспортных происшействий зафиксировано не было.