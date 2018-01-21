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    В Билясуваре туманные погодные условия создали частичные проблемы движению автомобилей - ФОТО

    Дорожно-транспортных происшействий зафиксировано не было© Report

    Билясувар. 21 января. REPORT.AZ В Билясуваре туманные погодные условия создали частичные проблемы движению автомобилей. 

    По сообщениям Аранского бюро Report, сегодня с вечернего времени на территории района наблюдаются туманные погодные условия. 

    В результате на территории района, в то же время в части автомобильной магистральной дороги Алят-Астара, проходящей через Билясувар, возникли трудности с движением автомобилей.

    Также туманная погода создает трудности движению автомобилей на дорогах некоторых деревень. 

    По данным, на указанных территориях каких-либо дорожно-транспортных происшействий зафиксировано не было.

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