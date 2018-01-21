В Билясуваре туманные погодные условия создали частичные проблемы движению автомобилей - ФОТО

Билясувар. 21 января. REPORT.AZ В Билясуваре туманные погодные условия создали частичные проблемы движению автомобилей.
По сообщениям Аранского бюро Report, сегодня с вечернего времени на территории района наблюдаются туманные погодные условия.
В результате на территории района, в то же время в части автомобильной магистральной дороги Алят-Астара, проходящей через Билясувар, возникли трудности с движением автомобилей.
Также туманная погода создает трудности движению автомобилей на дорогах некоторых деревень.
По данным, на указанных территориях каких-либо дорожно-транспортных происшействий зафиксировано не было.
Valeh DadaşovАвтор новости
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