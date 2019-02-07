В Билясуваре строится дом-музей Мубариза Ибрагимова - ФОТО

Билясувар. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Билясуваре строят дом-музей национального героя Мубариза Ибрагимова.

Как сообщает муганское бюро Report, дом-музей создается во дворе дома шехида в родном селе Алиабад.

К строительным работам приступили около месяца назад. Работы ведутся ИВ Билясуварского района.

Дом-музей будет одноэтажным. Здесь будет выставочный зал, где представят личные вещи героя, книги о его жизненном пути, фото. Музей планируется сдать в течение двух месяцев.

Отметим, что сегодня день рождения национального героя Мубариза Ибрагимова. Он родился 7 февраля 1988 года в билясуварском селе Алиабад.