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В тяжелом ДТП в Билясуваре погибли два человека, более десятка пострадали

В тяжелом ДТП в Билясуваре погибли два человека, более десятка пострадали В селе Хырмандалы Билясуварского района при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погиб по меньшей мере один человек, еще один пострадал.
Происшествия
30 октября 2022 г. 10:45
В тяжелом ДТП в Билясуваре погибли два человека, более десятка пострадали

В результате столкновения легкового автомобиля BMW и микроавтобуса Mercedes в Билясуварском районе погибли два человека, более 10 человек получили ранения.

Как передает муганское бюро Report, пострадавшие в ДТП госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

По факту начато расследование.

09:33

В селе Хырмандалы Билясуварского района при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погиб по меньшей мере один человек, еще один пострадал.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация о том, что из-за ДТП возникла необходимость в помощи спасателей.

В связи с вызовом на место происшествия были немедленно привлечены соответствующие силы.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что столкнулись легковой автомобиль BMW и микроавтобус Mercedes, в первом транспортном средстве оказались зажатыми 2 человека.

В результате проведенных спасательных мероприятий из автомобиля были извлечены один человек, а также тело другого человека, которое было передано по назначению.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda ağır yol qəzasında iki nəfər ölüb, 10-dan çox şəxs yaralanıb

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