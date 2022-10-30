В тяжелом ДТП в Билясуваре погибли два человека, более десятка пострадали

В результате столкновения легкового автомобиля BMW и микроавтобуса Mercedes в Билясуварском районе погибли два человека, более 10 человек получили ранения.
Как передает муганское бюро
По факту начато расследование.
В селе Хырмандалы Билясуварского района при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погиб по меньшей мере один человек, еще один пострадал.
Как передает
В связи с вызовом на место происшествия были немедленно привлечены соответствующие силы.
В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что столкнулись легковой автомобиль BMW и микроавтобус Mercedes, в первом транспортном средстве оказались зажатыми 2 человека.
В результате проведенных спасательных мероприятий из автомобиля были извлечены один человек, а также тело другого человека, которое было передано по назначению.