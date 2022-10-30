В тяжелом ДТП в Билясуваре погибли два человека, более десятка пострадали

В селе Хырмандалы Билясуварского района при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погиб по меньшей мере один человек, еще один пострадал.

В результате столкновения легкового автомобиля BMW и микроавтобуса Mercedes в Билясуварском районе погибли два человека, более 10 человек получили ранения.

Как передает муганское бюро Report , пострадавшие в ДТП госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

По факту начато расследование.

09:33

В селе Хырмандалы Билясуварского района при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погиб по меньшей мере один человек, еще один пострадал.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация о том, что из-за ДТП возникла необходимость в помощи спасателей.

В связи с вызовом на место происшествия были немедленно привлечены соответствующие силы.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что столкнулись легковой автомобиль BMW и микроавтобус Mercedes, в первом транспортном средстве оказались зажатыми 2 человека.

В результате проведенных спасательных мероприятий из автомобиля были извлечены один человек, а также тело другого человека, которое было передано по назначению.