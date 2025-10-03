В Билясуваре произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые

В Билясуварском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает муганское бюро Report, ДТП произошло на участке автодороги Билясувар-Бахрамтепе, проходящем через село Аразбары.

В результате столкновения легковых автомобилей марок VAZ-2107 и Mersedes есть погибшие и раненые.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции.

По факту ведется расследование.