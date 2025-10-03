İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Hadisə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 14:45
    Biləsuvarda avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

    Biləsuvar rayonunda ölümlə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Biləsuvar-Bəhrəmtəpə yolunun rayonun Arazbari kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    "VAZ-2107" və "Mersedes" markalı minik avtomobillərinin toquşması nəticəsində ölən və yaralalanların olduğu bildirilir.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Билясуваре произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые

