В Билясуваре произошел пожар, три человека отравились дымом

Билясувар. 6 июля. REPORT.AZ/ В городе Билясувар произошел пожар.

Как сообщает южное бюро Report, возгорание наблюдалось в одноэтажном трехкомнатном доме Мамедова Мирзахана Шулу оглу 1961 г.р. на улице М.Гасымова.

В результате загорелась часть крыши (10 кв. м) 3-комнатного одноэтажного дома общей площадью 99 кв. метров, бытовые отходы на площади 16 кв. метров на приусадебном участке.

Остальную часть дома удалось уберечь от пожара.

В результате пожара 3 человека – местные жители Гадирова Малахат Юсиф гызы 1983 г.р., Сулейманова Гюльбениз Ильхам гызы 2000 г.р. и Исмаилова Наиба Мамедгасан гызы 1967 г.р. отравились дымом. На машине скорой медицинской помощи их доставили в Билясуварскую центральную районную больницу.

Пострадавшим оказана первая медицинская помощь, их состояние нормальное.