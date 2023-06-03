В Билясуваре приостановлена подача питьевой воды

В Билясуварском районе и в 3 ее селах приостановлена подача питьевой воды.

В Билясуварском районе и в 3 ее селах приостановлена подача питьевой воды.

Об этом местному бюро Report сообщили в районной Исполнительной власти.

Так, работы по очистке и дезинфекции проводятся в соответствии с гигиеническими правилами в центральном водохранилище, который обеспечивает питьевой водой в общей сложности 6 100 абонентов, в том числе 5 200 абонентов в городе Билясувар, и 900 абонентов в селах Захметабад, Бейдили и Хирмандалы.

Поэтому со вчерашнего вечера до 13:00 сегодняшнего дня будет перерыв в подаче питьевой воды.