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В Билясуваре подравшиеся на свадьбе выпали из окна

В Билясуваре подравшиеся на свадьбе выпали из окна В Билясуварском районе Азербайджана на свадьбе произошла драка.
Происшествия
24 июня 2022 г. 09:52
В Билясуваре подравшиеся на свадьбе выпали из окна

В Билясуварском районе Азербайджана на свадьбе произошла драка.

По сообщению Муганского бюро Report, инцидент произошел в одном из дворцов торжеств, расположенных на территории города Билясувар, между жителями села Учтепе Джалилабадского района - Алиевым Али Рафиг оглы, 1984 года рождения, и Мамедовым Анаром Видади оглы, 1977 года рождения.

В ходе драки они сломали стекло окна дворца торжеств, в результате чего выпали на землю.

В результате инцидента указанные лица получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Билясуварского района.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda toyda dava edənlər pəncərədən yerə yıxılıb

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