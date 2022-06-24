В Билясуваре подравшиеся на свадьбе выпали из окна

В Билясуварском районе Азербайджана на свадьбе произошла драка.

В Билясуварском районе Азербайджана на свадьбе произошла драка.

По сообщению Муганского бюро Report, инцидент произошел в одном из дворцов торжеств, расположенных на территории города Билясувар, между жителями села Учтепе Джалилабадского района - Алиевым Али Рафиг оглы, 1984 года рождения, и Мамедовым Анаром Видади оглы, 1977 года рождения.

В ходе драки они сломали стекло окна дворца торжеств, в результате чего выпали на землю.

В результате инцидента указанные лица получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Билясуварского района.

По факту проводится расследование.