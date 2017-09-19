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    В Билясуваре перевернулся занимающийся перевозкой рабочих микроавтобус, пострадали 22 человека - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование

    Билясувар. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуваре перевернулся занимающийся перевозкой рабочих микроавтобус, 22 человека получили увечья различной степени тяжести. 

    Как сообщает аранское бюро Report, ДТП произошло в селе Насимикенд. 

    Пострадавшие доставлены в Билясуварскую центральную районную больницу.

    ***19:43

    Билясувар. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает аранское бюро Report, сегодня вечером перевернулся занимающийся перевозкой рабочих микроавтобус, есть пострадавшие.

    Отмечается, что рабочие возвращались с уборки хлопка.

    По факту ведется расследование.

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