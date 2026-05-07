В Билясуваре двое молодых людей получили ножевые ранения
- 07 мая, 2026
- 07:56
В Билясуварском районе произошел инцидент с поножовщиной.
Как сообщает Муганское бюро Report, происшествие было зафиксировано в центральной части района.
По предварительной информации, ножевые ранения получили жители города Билясувар - Кянан Рагимли 2003 года рождения и Тарлан Шахбазов 2006 года рождения. Пострадавшие были доставлены в районную больницу.
В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются. По факту проводится расследование.
