В Билясуваре двое молодых людей получили ножевые ранения

В Билясуварском районе произошел инцидент с поножовщиной.

Как сообщает Муганское бюро Report, происшествие было зафиксировано в центральной части района.

По предварительной информации, ножевые ранения получили жители города Билясувар - Кянан Рагимли 2003 года рождения и Тарлан Шахбазов 2006 года рождения. Пострадавшие были доставлены в районную больницу.

В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются. По факту проводится расследование.