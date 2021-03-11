О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Билясуваре автомобиль врезался в придорожный магазин, есть пострадавшие

В Билясуваре автомобиль врезался в придорожный магазин, есть пострадавшие В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие
Происшествия
11 марта 2021 г. 00:57
В Билясуваре автомобиль врезался в придорожный магазин, есть пострадавшие

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на автодороге Билясувар-Бахрамтепе, проходящей через село Самедабад.

Так, автомобиль "Mercedes", управляемый жителем села Исмятли Вусалом Мирзахан оглы Ибаевым, 1985 года рождения врезался в придорожный магазин.

В результате ДТП, сам водитель и его пассажир Вугар Алигейдар оглы Ибаев с различными телесными повреждениями доставлены в Билясуварскую центральную больницу.

Отмечается, что Вусал Ибаев - ветеран Отечественной войны.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda avtomobil dükana çırpıldı, xəsarət alanlar var

Новости партнеров

Самое важное

В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
10 марта 2021 г. 15:44
Глава МИД Венгрии: Азербайджанский газ имеет особую значимость для нас
Глава МИД Венгрии: Азербайджанский газ имеет особую значимость для нас
10 марта 2021 г. 13:53
Азербайджан и Венгрия планируют подписать около 10 документов
Азербайджан и Венгрия планируют подписать около 10 документов
10 марта 2021 г. 13:16
Еще две школы в Баку закрыты из-за коронавируса
Еще две школы в Баку закрыты из-за коронавируса
10 марта 2021 г. 13:05
Сотрудники Минобразования навестили семьи девочек, бросившихся с крыши
Сотрудники Минобразования навестили семьи девочек, бросившихся с крыши
10 марта 2021 г. 12:29
Президент Азербайджана принял главу МИД Венгрии в видеоформате
ФотоПрезидент Азербайджана принял главу МИД Венгрии в видеоформате
10 марта 2021 г. 11:39
Президент Азербайджана принял делегацию парламента Турции
Президент Азербайджана принял делегацию парламента Турции
9 марта 2021 г. 21:06
Названы ведомства, на которые чаще жалуются в связи с коррупцией
Названы ведомства, на которые чаще жалуются в связи с коррупцией
9 марта 2021 г. 18:10
В Азербайджане в прошлом году 18 больным пересажена почка за счет государства 
В Азербайджане в прошлом году 18 больным пересажена почка за счет государства 
9 марта 2021 г. 15:12
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
9 марта 2021 г. 14:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi