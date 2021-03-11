В Билясуваре автомобиль врезался в придорожный магазин, есть пострадавшие

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на автодороге Билясувар-Бахрамтепе, проходящей через село Самедабад.

Так, автомобиль "Mercedes", управляемый жителем села Исмятли Вусалом Мирзахан оглы Ибаевым, 1985 года рождения врезался в придорожный магазин.

В результате ДТП, сам водитель и его пассажир Вугар Алигейдар оглы Ибаев с различными телесными повреждениями доставлены в Билясуварскую центральную больницу.

Отмечается, что Вусал Ибаев - ветеран Отечественной войны.

По факту ведется расследование.