В Билясуваре автомобиль врезался в придорожный магазин, есть пострадавшие

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на автодороге Билясувар-Бахрамтепе, проходящей через село Самедабад.
Так, автомобиль "Mercedes", управляемый жителем села Исмятли Вусалом Мирзахан оглы Ибаевым, 1985 года рождения врезался в придорожный магазин.
В результате ДТП, сам водитель и его пассажир Вугар Алигейдар оглы Ибаев с различными телесными повреждениями доставлены в Билясуварскую центральную больницу.
Отмечается, что Вусал Ибаев - ветеран Отечественной войны.
По факту ведется расследование.