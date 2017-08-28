В Билясуваре 22-летний парень пытался покончить с собой

28 августа, 2017 19:19

Билясувар. 28 августа. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе 22-летний парень пытался совершить суицид. Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован на улице Афияддина Джалилова. Фирудин Расим оглу Мирзоев 1995 г.р. пытался повеситься в своем доме. Однако, подоспевший в последний момент отец Ф.Мирзоева спас сына. Он доставлен в Билясуварскую центральную районную больницу. Причины попытки суицида пока неизвестны. По факту ведется расследование.