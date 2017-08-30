В Билясуваре 18-летняя девушка пыталась совершить суицид

30 августа, 2017 17:37

Билясувар. 30 августа. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе 18-летняя девушка пыталась совершить суицид. Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Хырмандалы. Местная жительница Саида Нияз гызы Асадова 1999 г.р. приняла в большом количестве предназначенный для диабетиков препарат. Потерявшая сознание девушка была доставлена близкими в Билясуварскую центральную районную больницу. Как сообщили местному бюро Report из больницы, С.Асадовой оказана первая медицинская помощь. Ее состояние средней тяжести. По факту ведется расследование.