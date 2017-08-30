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    В Билясуваре 18-летняя девушка пыталась совершить суицид

    По факту ведется расследование

    Билясувар. 30 августа. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе 18-летняя девушка пыталась совершить суицид.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Хырмандалы.

    Местная жительница Саида Нияз гызы Асадова 1999 г.р. приняла в большом количестве предназначенный для диабетиков препарат.

    Потерявшая сознание девушка была доставлена близкими в Билясуварскую центральную районную больницу.

    Как сообщили местному бюро Report из больницы, С.Асадовой оказана первая медицинская помощь. Ее состояние средней тяжести.

    По факту ведется расследование. 

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