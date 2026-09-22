В Бильгя нашли тела двух утонувших молодых людей

В море у побережья поселка Бильгя обнаружены тела двух молодых людей, утонувших 19 сентября на неохраняемом участке.

Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, погибшие - Алипаша Натиг оглу Ализаде и Эльмин Эльман оглу Эмралиев, оба 2008 года рождения.

Тела были обнаружены и извлечены из воды водолазами-спасателями Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

После завершения поисковой операции тела переданы по назначению.

Напомним, трагедия произошла 19 сентября в поселке Бильгя Сабунчинского района Баку.