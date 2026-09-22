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    В Бильгя нашли тела двух утонувших молодых людей

    Происшествия
    • 22 сентября, 2026
    • 10:43
    В Бильгя нашли тела двух утонувших молодых людей

    В море у побережья поселка Бильгя обнаружены тела двух молодых людей, утонувших 19 сентября на неохраняемом участке.

    Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, погибшие - Алипаша Натиг оглу Ализаде и Эльмин Эльман оглу Эмралиев, оба 2008 года рождения.

    Тела были обнаружены и извлечены из воды водолазами-спасателями Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

    После завершения поисковой операции тела переданы по назначению.

    Напомним, трагедия произошла 19 сентября в поселке Бильгя Сабунчинского района Баку.

    МЧС Азербайджана Бильгя
    Üç gün öncə Bilgəhdə dənizdə batan gənclərin meyiti tapılıb

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