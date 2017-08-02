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    В Билясуваре произошло ДТП, есть пострадавшие

    Пострадавшие были доставлены в Билясуварскую районную центральную больницу

    Билясувар. 2 августа. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

    Как передает аранское бюро Report, авария произошла на территории села Тезекенд.

    Водитель автомобиля марки "ВАЗ-21011" потерял управление транспортным средством, которое упало в близлежащий арык. В результате серьезно пострадал водитель, а два его пассажира получили легкие травмы. Пострадавшие были доставлены в Билясуварскую районную центральную больницу.

    Факт расследуется. 

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