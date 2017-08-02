В Билясуваре произошло ДТП, есть пострадавшие

Билясувар. 2 августа. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Как передает аранское бюро Report, авария произошла на территории села Тезекенд.

Водитель автомобиля марки "ВАЗ-21011" потерял управление транспортным средством, которое упало в близлежащий арык. В результате серьезно пострадал водитель, а два его пассажира получили легкие травмы. Пострадавшие были доставлены в Билясуварскую районную центральную больницу.

Факт расследуется.