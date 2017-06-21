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    В Билясуваре произошла дорожная авария: пострадали трое, включая двух детей

    В результате происшествия пострадали трое© Courtesy İmage

    Билясувар. 21 июня. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе столкнулись два легковых автомобиля.

    Как передает местное бюро Report, инцидент произошел на Билясуварской части магистрали Алят-Астара.

    В результате происшествия пострадали три человека: житель города Билясувара Исмайлов Нурлан Низами оглу 2006 г.р., жители города Сумгайыта Махмудов Яшар Адыширин оглу 1973 г.р., Махмудов Адыширин Яшар оглу 2007 г.р.

    Пострадавшие незамедлительно были доставлены в Билясуварскую районную центральную больницу. Состояние Н. Исмайлова тяжелое. Он был размещен в хирургическом отделении и прооперирован.

    По факту начато расследование.

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