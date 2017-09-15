В Билясуваре молодая женщина пыталась покончить с собой, приняв медикаменты

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Билясувар. 15 сентября. REPORT.AZ/ Жительница города Билясувар получила медикаментозное отравление.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел на улице М. А. Сабира.

Проживающая на данной улице Оруджова Хаяла Мехман гызы 1985 г.р. отравилась медикаментами. Она была доставлена в Билясуварскую районную центральную больницу, женщине оказали первую медпомощь.

По словам родных, 32-летняя женщина отравилась, приняв большую дозу лекарств.

Факт расследуется.