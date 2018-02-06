В Бейлагане задержан мужчина купивший марихуану в Баку - ФОТО

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Бейлаган. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Бейлагане сотрудники отделения полиции провели оперативные мероприятия по пресечению незаконного распространения наркотических средств.

Как сообщает карабахское бюро Report, в отделение поступила информация о незаконном распространении 50-летним Гараевым Ильхамом Атакиши оглы наркотических средств.

Сотрудники полиции в короткий срок задержали данного гражданина у его дома. После обыска мужчины информация оказалось верной. Найденные несколько коробок спичек с высушенной марихуаной были переданы следствию. Было определено количество марихуаны-12 грамм в чистом виде.

Во время первоначального допроса Ильхам Гараев сказал, что купил марихуану у незнакомца поблизости бакинского метро.

По факту начато уголовное дело в районном отделении полиции, продолжаются расследования.