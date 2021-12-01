В Бейлагане в полицейского выстрелили из охотничьего ружья

30 ноября в районную прокуратуру поступила информация о применении насилия в отношении сотрудников Бейлаганского районного отдела полиции на территории села Ашагы Чеменли.

30 ноября в районную прокуратуру поступила информация о применении насилия в отношении сотрудников Бейлаганского районного отдела полиции на территории села Ашагы Чеменли.

Как сообщили Report в Бейлаганской районной прокуратуре, в ходе разбирательств было выявлено, что дежурившие на территории сотрудники постпатрульной службы Бейлаганского РОП Мирсахиб Абдуллаев и Сарван Чырагзаде подошли к жителю села Эльданизу Алышову 1981 г .р., у которого при себе было двуствольное охотничье ружье, и попросили предъявить документы на оружие. Э.Алышов заявил, что ружье не зарегистрировано, а на требование сотрудников полиции выдать оружие выстрелил в С.Чырагзаде, ранив его в ногу. Несмотря на это, полицейские задержали Э.Алышова, намеревавшегося выстрелить во второй раз, и отобрали ружье.

По факту в Бейлаганской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.

По уголовному делу продолжается следствие.