В Бейлагане у 5 задержанных изъято 9 кг наркотиков

10:52

В Бейлагане у 5 задержанных изъято 9 кг наркотиков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​ Министерство внутренних дел.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств сотрудники полиции задержали ранее судимого Фаига Гасымова, у которого было обнаружено 8 кг марихуаны.

Кроме того, в ходе других операций были задержаны еще 4 человека, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств - Ширзад Алышов, Ширхан Гулиев, Агиль Мирзаев и Джейхун Джафаров. У них изъят 1 кг наркотических средств.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.