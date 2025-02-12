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В Бейлагане у 5 задержанных изъято 9 кг наркотиков

В Бейлагане у 5 задержанных изъято 9 кг наркотиков 10:52
Происшествия
12 февраля 2025 г. 11:09
В Бейлагане у 5 задержанных изъято 9 кг наркотиков

В Бейлагане у 5 задержанных изъято 9 кг наркотиков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​ Министерство внутренних дел.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств сотрудники полиции задержали ранее судимого Фаига Гасымова, у которого было обнаружено 8 кг марихуаны.

Кроме того, в ходе других операций были задержаны еще 4 человека, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств - Ширзад Алышов, Ширхан Гулиев, Агиль Мирзаев и Джейхун Джафаров. У них изъят 1 кг наркотических средств.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Beyləqanda saxlanılan 5 nəfərdən 9 kiloqram narkotik aşkarlanıb

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