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    В Бейлагане перевернулся "Мерседес", два человека погибли, 1 ранен

    © Report

    Бейлаган. 22 мая. REPORT.AZ/ В Бейлаганском районе произошло ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел на части трассы Горадиз-Бахрамтепе, проходящей по территории Бейлаганского района.

    Во время движения автомобиль марки "Мерседес" потерял управление. В результате водитель автомобиля Тогрул Бабаев 1992 г.р. и пассажир Мурад Мурадов 1989 г.р. погибли на месте аварии. Другой пассажир автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

    Полиция района ведет расследование по факту.

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