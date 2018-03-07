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    В Бейлагане обнаружен пушечный снаряд

    Специальная мобильная, операционная группа ANAMA была отправлена на место обнаружения© ANAMA

    Баку. 7 марта . REPORT.AZ/ Вчера в селе Хачынабад Бейлаганского района был обнаружен пушечный снаряд.

    Report сообщает, что 6-го марта информация об этом поступила из Центра службы "102" министерства внутренних дел в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

    Согласно информации, специальная мобильная операционная группа Агенства немедленно была отправлена на место обнаружения.

    Один участок и дом на территории вышеуказанного села были осмотрены специалистами агенства. В результате неотложных оперативных мер был обнаружен один 125 мм-вый(OF 26) снаряд, который был доставлен в центр Агенства по уничтожению для обезвреживания.

    Окрестные земли на площади в 200 кв.м вокруг обнаруженного снаряда были осмотрены, других опасных устройств и предметов обнаружено не было.

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