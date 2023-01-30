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В Бейлагане легковой автомобиль упал в канал, есть погибшие

В Бейлагане легковой автомобиль упал в канал, есть погибшие Вчера около 16:00 житель города Сумгайыт Вугар Мамедов, двигаясь по территории Бейлаганского района на автомобиле марки Mercedes, потерял управление и опрокинул автомобиль в канал "Юхары Карабах".
Происшествия
30 января 2023 г. 00:46
В Бейлагане легковой автомобиль упал в канал, есть погибшие

Вчера около 16:00 житель города Сумгайыт Вугар Мамедов, двигаясь по территории Бейлаганского района на автомобиле марки Mercedes, потерял управление и опрокинул автомобиль в канал "Юхары Карабах".

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате пассажиры - Сура Балаева и Рашад Мамедов погибли на месте происшествия.

Водитель В.Мамедов в тяжелом состоянии доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

По данному факту в отделе полиции Бейлаганского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Beyləqanda minik avtomobili Yuxarı Qarabağ kanalına aşıb, ölənlər var

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