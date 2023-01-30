В Бейлагане легковой автомобиль упал в канал, есть погибшие

В Бейлагане легковой автомобиль упал в канал, есть погибшие

Вчера около 16:00 житель города Сумгайыт Вугар Мамедов, двигаясь по территории Бейлаганского района на автомобиле марки Mercedes, потерял управление и опрокинул автомобиль в канал "Юхары Карабах".

https://static.report.az/photo/1d20b67a-f478-3a73-be3d-18feeb29d049.jpg https://static.report.az/photo/1d20b67a-f478-3a73-be3d-18feeb29d049.jpg

Вчера около 16:00 житель города Сумгайыт Вугар Мамедов, двигаясь по территории Бейлаганского района на автомобиле марки Mercedes, потерял управление и опрокинул автомобиль в канал "Юхары Карабах". Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД. В результате пассажиры - Сура Балаева и Рашад Мамедов погибли на месте происшествия. Водитель В.Мамедов в тяжелом состоянии доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. По данному факту в отделе полиции Бейлаганского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook