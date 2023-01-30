В Бейлагане легковой автомобиль упал в канал, есть погибшие

Вчера около 16:00 житель города Сумгайыт Вугар Мамедов, двигаясь по территории Бейлаганского района на автомобиле марки Mercedes, потерял управление и опрокинул автомобиль в канал "Юхары Карабах".
Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
В результате пассажиры - Сура Балаева и Рашад Мамедов погибли на месте происшествия.
Водитель В.Мамедов в тяжелом состоянии доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.
По данному факту в отделе полиции Бейлаганского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.