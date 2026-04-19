В Батуми у двух граждан Азербайджана изъяли крупную партию наркотиков

В грузинском Батуми по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны два гражданина Азербайджана.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в МВД страны.

Согласно информации, А. А. (1995) и С. З. (1994) предъявлены обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. В ходе осмотра места их временного проживания была обнаружена крупная партия наркотиков и психотропных веществ.

Кроме того, правоохранители обнаружили различные материалы, используемые для упаковки и распространения наркотиков.

По факту ведется расследование.