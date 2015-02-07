 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Башкирии житель Азербайджана понесет наказание за взятку

    На данный момент уголовное дело в отношении водителя направлено в городской суд

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Столичный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело по факту попытки дать взятку сотруднику патрульной службы при исполнении должностных обязанностей.

    Как передает Report, фигурантом данного дела является 28-летний житель Азербайджан. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

    По данным следствия, осенью прошлого года сотрудник ДПС остановил автомобиль в районе улицы Правды за нарушение водителем правил движения в пограничной зоне.

    Во время оформления нарушения в спецмашине, иностранец молча положил одну тысячу рублей на сиденье, подразумевая этим взятку.

    На данный момент уголовное дело в отношении водителя направлено в городской суд.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi