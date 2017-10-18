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    В Барде в результате ДТП тяжело пострадали четверо

    По факту начато расследование© Report

    Барда. 18 октября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел на территории села Герене.

    Так, автомобиль марки "ВАЗ-2106", управляемый жителем района Халилом Теймур оглу Гасановым 1990 г.р., столкнулся с ехавшим по встречной полосе движения автомобилем марки "ВАЗ-2107" под управлением Васифа Хафиз оглу Исмайлова. В результате аварии получили повреждения различной степени тяжести оба водителя и пассажиры автотранспортных средств  - 17-летний Намиг Хафиз оглу Авазов, 17-летний Кянан Муршуд оглу Теймурлу.

    Пострадавшие были доставлены в Бардинскую центральную районную больницу.

    По факту начато расследование.

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