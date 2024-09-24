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В Барде у наркокурьера изъяли 5 кг наркотиков

В Барде у наркокурьера изъяли 5 кг наркотиков В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Бардинского района, был задержан ранее осужденный Мамедали Мамедов, подозреваемый в организации продажи наркотических средств.
Происшествия
24 сентября 2024 г. 09:19
В Барде у наркокурьера изъяли 5 кг наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Бардинского района, был задержан ранее осужденный Мамедали Мамедов, подозреваемый в организации продажи наркотических средств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

У задержанного было обнаружено и изъято около 5 кг марихуаны. В своих показаниях Мамедов признался, что контрабандным путем доставил наркотики из Ирана на территорию Азербайджана и привез их в Бардинский район для дальнейшего сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Bərdədə qaçaqmalçılıqla ölkəyə gətirilən 5 kq marixuana aşkarlanıb

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