В Барде у наркокурьера изъяли 5 кг наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Бардинского района, был задержан ранее осужденный Мамедали Мамедов, подозреваемый в организации продажи наркотических средств.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Бардинского района, был задержан ранее осужденный Мамедали Мамедов, подозреваемый в организации продажи наркотических средств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

У задержанного было обнаружено и изъято около 5 кг марихуаны. В своих показаниях Мамедов признался, что контрабандным путем доставил наркотики из Ирана на территорию Азербайджана и привез их в Бардинский район для дальнейшего сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.