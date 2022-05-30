В Барде сын убил отца

В Барде сын убил отца.

В Барде сын убил отца.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

29 мая около 23 часов в Бардинское РУП поступила информация об убийстве Булуда Фарзалиева в селе Мирзаджафарли.

В результате расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Б.Фарзалиева выстрелом из ружья убил его сын ранее судимый Кянан Фарзалиев будучи в нетрезвом состоянии.

В результате оперативно-розыскных мероприятий К.Фарзалиев был задержан и передан следствию.

У задержанного изъято ружье марки “ИЖ-16”, которым было совершено преступление.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.