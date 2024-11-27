В Барде сотрудник банка арестован по обвинению в хищении на сумму 3,5 млн манатов

Сотрудник Yelo Bank арестован в Барде по обвинению в хищении.

Сотрудник Yelo Bank арестован в Барде по обвинению в хищении.

Как сообщает Report со ссылкой на Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, специалист Бардинского филиала банка Акпер Мушфиг Шукюр оглу обвиняется в хищении 3,5 млн манатов.

Согласно информации, А.Мушфиг обвиняется в том, что вместе с знакомым Джахангиром Асадовым, который не является сотрудником банка, оформил фиктивные кредиты на имя более 20 знакомых, злоупотребив должностными полномочиями.

А.Мушфигу и Дж.Асадову предъявлено обвинение по статье 179.4 (хищение в особо крупных размерах) УК АР, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе следствия обвиняемые возместили ущерб на сумму 2,9 млн манатов.

После завершения расследования Главное управление по борьбе с коррупцией направило дело на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.