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В Барде сотрудник банка арестован по обвинению в хищении на сумму 3,5 млн манатов

В Барде сотрудник банка арестован по обвинению в хищении на сумму 3,5 млн манатов Сотрудник Yelo Bank арестован в Барде по обвинению в хищении.
Происшествия
27 ноября 2024 г. 17:13
В Барде сотрудник банка арестован по обвинению в хищении на сумму 3,5 млн манатов

Сотрудник Yelo Bank арестован в Барде по обвинению в хищении.

Как сообщает Report со ссылкой на Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, специалист Бардинского филиала банка Акпер Мушфиг Шукюр оглу обвиняется в хищении 3,5 млн манатов.

Согласно информации, А.Мушфиг обвиняется в том, что вместе с знакомым Джахангиром Асадовым, который не является сотрудником банка, оформил фиктивные кредиты на имя более 20 знакомых, злоупотребив должностными полномочиями.

А.Мушфигу и Дж.Асадову предъявлено обвинение по статье 179.4 (хищение в особо крупных размерах) УК АР, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе следствия обвиняемые возместили ущерб на сумму 2,9 млн манатов.

После завершения расследования Главное управление по борьбе с коррупцией направило дело на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

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Версия на азербайджанском языке Bərdədə bank əməkdaşı həbs edilib

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