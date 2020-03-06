В Барде произошло ДТП, пострадали 5 человек

В Барде произошло ДТП, в результате которого пострадали 5 человек.

Как сообщает карабахский центр Report, авария отмечена в селе Отузикиляр.

Управляемый жителем Барды Ихтияром Мирзоевым легковой автомобиль столкнулся с трактором, за рулем которого находился Амиль Мустафаев.

В результате ДТП пострадали жители Евлаха Ихтияр Мирзоев 1955 г.р., Егяна Мирзоева 1959 г.р., Али Мирзоев 2015 г.р., Мелек Мирзоева 2014 г.р. и житель Барды Зияфет Велиев 1968 г.р.

Раненые доставлены в Бардинскую центральную районную больницу. Их состояние расценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.