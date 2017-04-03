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    В Барде произошло ДТП, есть пострадавшие

    По факту ведется расследование

    Барда. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП.

    Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла на отрезке автомобильной дороги Евлах-Агдам, пролегающей через село Джеирли.

    Так, столкнулись автомобили марки "Jeep" и "Mercedes". В результате аварии пострадали водитель автомобиля "Jeep", 61-летний Кямиль Али оглу Агаларов, водитель "Mercedes", 44-летний Рауф Тофик оглу Аббасов и его 36-летний пассажир Эльнур Мехияддин оглу Зейналов. Раненые помещены в Бардинскую центральную районную больницу. Их состояние расценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование. 

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