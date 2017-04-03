В Барде произошло ДТП, есть пострадавшие

Барда. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП.

Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла на отрезке автомобильной дороги Евлах-Агдам, пролегающей через село Джеирли.

Так, столкнулись автомобили марки "Jeep" и "Mercedes". В результате аварии пострадали водитель автомобиля "Jeep", 61-летний Кямиль Али оглу Агаларов, водитель "Mercedes", 44-летний Рауф Тофик оглу Аббасов и его 36-летний пассажир Эльнур Мехияддин оглу Зейналов. Раненые помещены в Бардинскую центральную районную больницу. Их состояние расценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.