В Барде произошло ДТП, один человек погиб, трое ранены

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошла автомобильная авария, в результате которой один человек погиб, трое пострадали.

Как сообщает Report, ДТП произошло на участке магистрали Барда-Евлах, проходящей на территории села Шоралли Бардинского района.

Согласно информации, житель Тертерского района 41-летний Гахраман Бахман оглы Гурбанов на автомобиле марки NAZ LİFAN врезался в железный разделитель.

Находящиеся во время аварии в автомобиле Гурбанова Хамая Гянджали гызы 1977 года рождения, Гурбанова Хумай Салман гызы 1933 года рождения и Гурбанова Мунаввар Гахраман гызы 2015 года рождения получили телесные повреждения. Раненые были госпитализированы в Бардинскую районную центральную больницу, где позже скончалась Гурбанова Хамай Салман гызы 1933 года рождения.

По факту в Главном управлении государственной дорожной полиции начато расследование.