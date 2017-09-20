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    Попавший в аварию житель Кяльбаджара погиб, оставшись под колесами собственного автомобиля

    По факту ведется расследование© Report

    Барда. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован на улице Баку.

    Так, автомобиль марки Mercedes столкнулся с внутригородским микроавтобусом. Автомобиль марки Mercedes вышедший из под управления врезался сзади в стоящий на обочине дороги автомобиль марки "ВАЗ-21011".

    В результате аварии водитель автомобиля марки "ВАЗ-21011" - житель Кельбаджарского района Ариф Алы оглу Нифталиев 1956 г.р., оставшись под колесами своей машины, получил тяжелые телесные повреждения.

    Пострадавший при помощи окружающих был доставлен в больницу, однако позже там скончался.

    По факту начато расследование.

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