В Барде нетрезвый водитель тяжело пострадал в результате аварии

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован на территории села Гюльоглулар.

Водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" потерял управление, после чего транспортное средство выехало с дороги. В результате аварии водитель легкового автомобиля получил тяжелые телесные повреждения. Пострадавший на карете скорой помощи был доставлен в Бардинскую центральную районную больницу. Состояние помещенного в отделение травматологии пациента врачи оценивают как среднетяжелое.

После медицинского обследования выяснилось, что водитель был пьян.

По факту в районной полиции ведется расследование.