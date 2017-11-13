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    В Барде нетрезвый водитель тяжело пострадал в результате аварии

    © Report

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован на территории села Гюльоглулар.

    Водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" потерял управление, после чего транспортное средство выехало с дороги. В результате аварии водитель легкового автомобиля получил тяжелые телесные повреждения. Пострадавший на карете скорой помощи был доставлен в Бардинскую центральную районную больницу. Состояние помещенного в отделение травматологии пациента врачи оценивают как среднетяжелое.

    После медицинского обследования выяснилось, что водитель был пьян.

    По факту в районной полиции ведется расследование.

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