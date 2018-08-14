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    В Барде найдена украденная 17-летняя девушка - ОБНОВЛЕНО

    Барда. 14 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе найдена украденная возлюбленным 17-летняя девушка.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на основе жалобы родителей З.Мусаевой в Бардинском районном отделении полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

    В результате  проведенных оперативных мероприятий было установлено место нахождения похищенной девушки.

    По сведению, ее похитил возлюбленный 17-летний Хайям Мамедов с целью женитьбы. Молодая девушка передана семье.

    Х.Мамедов был задержан и доставлен в Бардинский РОП.

    По факту ведется расследование.

    *** 13 августа, 19:55

    В Бардинском районе похищена 17-летняя девушка. 

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел на улице Кероглу. 

    Жительница Барды З.М. 2001 г.р. была похищена неким Хайямом в целях создания семьи. 

    В отделении полиции Бардинского района местному бюро Report подтвердили факт. 

    Ведется расследование. 

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