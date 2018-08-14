В Барде найдена украденная 17-летняя девушка - ОБНОВЛЕНО

Барда. 14 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе найдена украденная возлюбленным 17-летняя девушка.

Как сообщает карабахское бюро Report, на основе жалобы родителей З.Мусаевой в Бардинском районном отделении полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

В результате проведенных оперативных мероприятий было установлено место нахождения похищенной девушки.

По сведению, ее похитил возлюбленный 17-летний Хайям Мамедов с целью женитьбы. Молодая девушка передана семье.

Х.Мамедов был задержан и доставлен в Бардинский РОП.

По факту ведется расследование.

*** 13 августа, 19:55

В Бардинском районе похищена 17-летняя девушка.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел на улице Кероглу.

Жительница Барды З.М. 2001 г.р. была похищена неким Хайямом в целях создания семьи.

В отделении полиции Бардинского района местному бюро Report подтвердили факт.

Ведется расследование.