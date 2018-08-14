В Барде найдена украденная 17-летняя девушка - ОБНОВЛЕНО

Барда. 14 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе найдена украденная возлюбленным 17-летняя девушка.
Как сообщает карабахское бюро Report, на основе жалобы родителей З.Мусаевой в Бардинском районном отделении полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.
В результате проведенных оперативных мероприятий было установлено место нахождения похищенной девушки.
По сведению, ее похитил возлюбленный 17-летний Хайям Мамедов с целью женитьбы. Молодая девушка передана семье.
Х.Мамедов был задержан и доставлен в Бардинский РОП.
По факту ведется расследование.
*** 13 августа, 19:55
В Бардинском районе похищена 17-летняя девушка.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел на улице Кероглу.
Жительница Барды З.М. 2001 г.р. была похищена неким Хайямом в целях создания семьи.
В отделении полиции Бардинского района местному бюро Report подтвердили факт.
Ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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