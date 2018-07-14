В Барде на кладбище произошел пожар - ВИДЕО

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ На кладбище Ляк Бардинского района сегодня в полдень произошел пожар.

Как сообщает карабахское бюро Report, в результате пожара многие из надгробных плит и памятников стали неузнаваемы.

На место происшествия привлечены живая сила и техника Бардинской районной службы Пожарной охраны министерства чрезвычайных ситуаций. Жители села также присоединились к работам по тушению пожара, охватившего окрестные территории.

По предварительной версии, причиной пожара, начавшегося на кладбище села Ляк стал выброшенный окурок. На кладбище около 400 могил, надгробным плитам нанесен ущерб, сгорели стволы деревьев.

Огонь распространился на территорию площадью 1 гектар, сгорела сухая трава. Усилиями службы пожарной охраны, а также местных жителей пожар удалось потушить.