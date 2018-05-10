В Барде мужчина получил удары молотком по голове, его сын - ножевые ранения - ФОТО

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Барда. 10 мая. REPORT.AZ/ В Бардинском районе мужчина получил удары молотком по голове, его сын - ножевые ранения.

Как сообщает карабахское бюро Report, Рамиз и Юсиф Алиевы были помещены в отделение травматологии Бардинской центральной районной больницы с травмами различной степени тяжести.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Бардинского района местный житель Адиль Ибрагимов был задержан в качестве подозреваемого лица.

Используемые им молоток и нож были изъяты в качестве вещественного доказательства. Во время первичного допроса А.Ибрагимов признался в содеянном.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.