В Барде мужчина получил удары молотком по голове, его сын - ножевые ранения - ФОТО

Барда. 10 мая. REPORT.AZ/ В Бардинском районе мужчина получил удары молотком по голове, его сын - ножевые ранения.
Как сообщает карабахское бюро Report, Рамиз и Юсиф Алиевы были помещены в отделение травматологии Бардинской центральной районной больницы с травмами различной степени тяжести.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Бардинского района местный житель Адиль Ибрагимов был задержан в качестве подозреваемого лица.
Используемые им молоток и нож были изъяты в качестве вещественного доказательства. Во время первичного допроса А.Ибрагимов признался в содеянном.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Valeh DadaşovАвтор новости
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