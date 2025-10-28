Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Барде два человека погибли в ДТП

    Происшествия
    • 28 октября, 2025
    • 10:10
    В Барде два человека погибли в ДТП

    В Барде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в селе Мехдили Бардинского района столкнулись два легковых автомобиля марки ВА3.

    К месту происшествия были привлечены спасательные силы Карабахского регионального центра МЧС. В салоне транспортных средств оказались насмерть зажаты два человека. Их тела были извлечены и переданы по назначению.

