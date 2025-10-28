В Барде два человека погибли в ДТП
Происшествия
- 28 октября, 2025
- 10:10
В Барде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в селе Мехдили Бардинского района столкнулись два легковых автомобиля марки ВА3.
К месту происшествия были привлечены спасательные силы Карабахского регионального центра МЧС. В салоне транспортных средств оказались насмерть зажаты два человека. Их тела были извлечены и переданы по назначению.
