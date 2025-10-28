İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Bərdədə minik avtomobilləri toqquşub, 2 nəfər ölüb

    Hadisə
    • 28 oktyabr, 2025
    • 09:14
    Bərdə rayonunun Mehdili kəndində iki avtomobil toqquşub, ölənlər var.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, FHN-nin Qarabağ Regional Mərkəzinin xilasetmə qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub.

    Onlar VAZ markalı minik avtomobillərində sıxılmış vəziyyətdə qalan iki nəfərin meyitini çıxararaq aidiyyəti üzrə təhvil veriblər.

