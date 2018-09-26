 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Барде автомобиль врезался в ограждение, водитель погиб - ФОТО

    Барда. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел на части автотрассы Евлах-Агдам, пролегающей через территорию села Диванлы Бардинского района.

    Автомобиль марки "Ока", потеряв управление врезался в железное ограждение. В результате аварии водитель автомобиля Хязили Азер скончался на месте происшествия.

    По факту в Главном государственном управлении дорожной полиции ведется расследование.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi