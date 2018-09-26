В Барде автомобиль врезался в ограждение, водитель погиб - ФОТО

26 сентября, 2018 00:33

Барда. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел на части автотрассы Евлах-Агдам, пролегающей через территорию села Диванлы Бардинского района. Автомобиль марки "Ока", потеряв управление врезался в железное ограждение. В результате аварии водитель автомобиля Хязили Азер скончался на месте происшествия. По факту в Главном государственном управлении дорожной полиции ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.