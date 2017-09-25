Барда. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Барде 6-летний ребенок скончался в поликлинике.

Как сообщает Report, инцидент произошел в детской поликлинике на территории района.

В медицинское учреждение с высокой температурой был доставлен Санан Эльвин оглу Велизаде 2011 г.р.

Обвинив в смерти ребенка врачей, родители мальчика обратились с жалобой на поликлинику.

Как сообщили местному бюро Report в медицинском учреждении, врачи не причастны к смерти Санана Велиева: "Мальчика доставили с высокой температурой. Он был в тяжелом состоянии. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь и сделали все необходимое. Однако спасти его не удалось".

В связи с фактом в Бардинской районной прокуратуре начали расследование.