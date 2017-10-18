В Барде 25-летний мужчина совершил самоподжог

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе 25-летний молодой мужчина совершил самоподжог.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Мамедли.
Разместившийся в указанном селе вынужденный переселенец из Лачинского района Джанали Султаналы оглу Мамедов 1992 г.р. облил себя бензином и поджег. От полученных ожогов он скончался.
Отмечается, что Дж.Мамедов был душевнобольным.
Тело передано в Бардинский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.
Факт расследуется Бардинской районной прокуратурой.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook