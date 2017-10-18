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    В Барде 25-летний мужчина совершил самоподжог

    Отмечается, что он был душевнобольным

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе 25-летний молодой мужчина совершил самоподжог.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Мамедли. 

    Разместившийся в указанном селе вынужденный переселенец из Лачинского района Джанали Султаналы оглу Мамедов 1992 г.р. облил себя бензином и поджег. От полученных ожогов он скончался. 

    Отмечается, что Дж.Мамедов был душевнобольным. 

    Тело передано в Бардинский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии. 

    Факт расследуется Бардинской районной прокуратурой. 

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