В Барде 13-летний подросток скончался в результате избиения

Барда. 14 января. REPORT.AZ/ В Барде произошло убийство.
Как сообщает карабахское бюро Report, случай произошел на территории Шорканал.
Согласно информации, вынужденный переселенец из Кяльбяджарского района Мирзамамедов Хасрат Сабир оглу 2003 года рождения был избит и убит неизвестными.
Отметим, что на данной территории семья занималась хозяйственными работами. Подросток пас там овец и коров.
По факту ведется расследование в Бардинской районной прокуратуре.
Valeh DadaşovАвтор новости
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