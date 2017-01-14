В Барде 13-летний подросток скончался в результате избиения

Барда. 14 января. REPORT.AZ/ В Барде произошло убийство.

Как сообщает карабахское бюро Report, случай произошел на территории Шорканал.

Согласно информации, вынужденный переселенец из Кяльбяджарского района Мирзамамедов Хасрат Сабир оглу 2003 года рождения был избит и убит неизвестными.

Отметим, что на данной территории семья занималась хозяйственными работами. Подросток пас там овец и коров.

По факту ведется расследование в Бардинской районной прокуратуре.