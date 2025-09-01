В Балакяне выявлена наркоплантация, задержаны подозреваемые

Полицейские провели в Балакянском районе спецоперацию против лиц, занимавшихся культивацией наркотических растений и незаконным хранением оружия.

Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД в Шеки, операция проходила в труднодоступной горно-лесистой местности.

В результате была выявлена наркоплантация. Задержаны ранее судимые 62-летний Сейфаддин Гамзатов и 47-летний Зумрат Сахраев. При осмотре территории изъято 179 кустов конопли общим весом 72 кг, а также охотничье ружье, холодное оружие и другие вещественные доказательства.

Задержанные признали, что выращивали растения с целью получения дохода.

По факту возбуждено уголовное дело, суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде ареста.

Следственные действия продолжаются.