В Балакяне выявлена наркоплантация, задержаны подозреваемые

    Происшествия
    • 01 сентября, 2025
    • 09:27
    Полицейские провели в Балакянском районе спецоперацию против лиц, занимавшихся культивацией наркотических растений и незаконным хранением оружия.

    Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД в Шеки, операция проходила в труднодоступной горно-лесистой местности.

    В результате была выявлена наркоплантация. Задержаны ранее судимые 62-летний Сейфаддин Гамзатов и 47-летний Зумрат Сахраев. При осмотре территории изъято 179 кустов конопли общим весом 72 кг, а также охотничье ружье, холодное оружие и другие вещественные доказательства.

    Задержанные признали, что выращивали растения с целью получения дохода.

    По факту возбуждено уголовное дело, суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде ареста.

    Следственные действия продолжаются.

    Balakəndə polis dağlarda əməliyyat keçirib, silahlı şəxslər həbs olunub

