В Балакяне произошло ДТП со смертельным исходом, возбуждено уголовное дело

В Балакяне произошло ДТП со смертельным исходом.

В Балакяне произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП произошло сегодня около 15:00 на территории села Ититала.

Водитель Сурадж Рамазанов 1993 г.р. потерял управление за рулем автомобиля марки VAZ-2106, в результате чего транспортное средство столкнулось с VAZ-21011, управляемым Аллахверди Османовым. После столкновения машина врезалась в стену.

В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что Рамазанов скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту в районном отделе полиции возбуждено уголовно дело.