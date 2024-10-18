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В Балакяне произошло ДТП со смертельным исходом, возбуждено уголовное дело  

В Балакяне произошло ДТП со смертельным исходом, возбуждено уголовное дело   В Балакяне произошло ДТП со смертельным исходом.
Происшествия
18 октября 2024 г. 17:31
В Балакяне произошло ДТП со смертельным исходом, возбуждено уголовное дело  

В Балакяне произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП произошло сегодня около 15:00 на территории села Ититала.

Водитель Сурадж Рамазанов 1993 г.р. потерял управление за рулем автомобиля марки VAZ-2106, в результате чего транспортное средство столкнулось с VAZ-21011, управляемым Аллахверди Османовым. После столкновения машина врезалась в стену.

В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что Рамазанов скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту в районном отделе полиции возбуждено уголовно дело.

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Версия на азербайджанском языке Balakəndə sürücünün ölümü ilə nəticələnən qəza olub, cinayət işi açılıb

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