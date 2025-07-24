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В ДТП в Балакяне погибла 32-летняя женщина

В ДТП в Балакяне погибла 32-летняя женщина В ДТП в Балакяне погибла 32-летняя женщина
Происшествия
24 июля 2025 г. 14:00
В ДТП в Балакяне погибла 32-летняя женщина

В результате ДТП в Балакяне погибла 32-летняя женщина.

Об этом местному бюро сообщили Report в пресс-службе МВД.

Авария произошла сегодня около 12 часов на территории села Гуллар. Водитель автомобиля марки Mercedes потерял управление и сбил пешехода Гюнель Бахалову (1993 г.р.), после чего врезался в магазин.

Пешеход скончалась на месте происшествия от полученных травм, а водитель транспортного средства, 29-летний Имам Бабазаде, получил травмы.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

13:25

В Балакяне произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент зарегистрирован на территории села Гуллар района.

Водитель автомобиля марки Mercedes не справился с управлением и врезался в металлические ворота на обочине дороги, а затем - в другое строение.

В результате ДТП один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Balakəndə avtoqəzada ölən şəxsin kimliyi məlum olub, cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

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