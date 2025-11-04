В Балакене задержаны подозреваемые в похищении 17-летней девушки
Происшествия
- 04 ноября, 2025
- 18:07
В Балакенском районе по подозрению в похищении 17-летней девушки задержаны 50-летний Самир Рагимов, ранее судимый 26-летний Тогрул Самедли и 21-летний Нихат Гараев.
Как сообщает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, потерпевшая была найдена сотрудниками полиции и передана родственникам.
Установлено, что приехавший из-за рубежа несколько дней назад Самир Рагимов вместе с другими задержанными похитил девушку с целью женитьбы.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Последние новости
18:42
Увеличились обязательства Центра анализа экономических реформ и коммуникацийФинансы
18:37
Каллас: Мы пытаемся ввести санкции против применяющих силу в отношении мирных демонстрантов в ГрузииВ регионе
18:35
Король Чарльз III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцариФутбол
18:29
Алкис Дракинос: Поддержка ЕБРР ИКТ-проектов в Азербайджане способствует формированию сильной цифровой экономикиИКТ
18:28
Грузия и Китай подписали меморандум о развитии авиационного сообщенияВ регионе
18:15
Гурбан Гурбанов: Продажа билетов на матч "Карабах" - "Челси" контролируется клубомФутбол
18:12
В Азербайджане внедрены первые стандарты в сфере искусственного интеллектаИКТ
18:07
В Балакене задержаны подозреваемые в похищении 17-летней девушкиПроисшествия
18:04