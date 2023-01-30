В Балакене возбуждено уголовное дело по факту хищения госимущества

В Балакенском районе возбуждено уголовное дело по факту растраты государственного имущества.

В Балакенском районе возбуждено уголовное дело по факту растраты государственного имущества.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Сообщается, что было проведено расследование по факту незаконных действий, имевших место в Гулларском муниципалитете.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Рамазан Омаров присвоил государственное имущество во время пребывания на посту председателя муниципалитета.

По факту в прокуратуре Балакенского района возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (присвоение с использованием служебного положения) и 179.2.4 (присвоение с причинением значительного ущерба) УК АР.

В настоящее время продолжается предварительное следствие.