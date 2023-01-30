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В Балакене возбуждено уголовное дело по факту хищения госимущества

В Балакене возбуждено уголовное дело по факту хищения госимущества В Балакенском районе возбуждено уголовное дело по факту растраты государственного имущества.
Происшествия
30 января 2023 г. 18:35
В Балакене возбуждено уголовное дело по факту хищения госимущества

В Балакенском районе возбуждено уголовное дело по факту растраты государственного имущества.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Сообщается, что было проведено расследование по факту незаконных действий, имевших место в Гулларском муниципалитете.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Рамазан Омаров присвоил государственное имущество во время пребывания на посту председателя муниципалитета.

По факту в прокуратуре Балакенского района возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (присвоение с использованием служебного положения) и 179.2.4 (присвоение с причинением значительного ущерба) УК АР.

В настоящее время продолжается предварительное следствие.

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Версия на азербайджанском языке Balakəndə dövlət əmlakının mənimsənilməsinə görə cinayət işi başlanılıb

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