В Балакене возбуждено уголовное дело по факту хищения госимущества

В Балакенском районе возбуждено уголовное дело по факту растраты государственного имущества.
Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.
Сообщается, что было проведено расследование по факту незаконных действий, имевших место в Гулларском муниципалитете.
В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Рамазан Омаров присвоил государственное имущество во время пребывания на посту председателя муниципалитета.
По факту в прокуратуре Балакенского района возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (присвоение с использованием служебного положения) и 179.2.4 (присвоение с причинением значительного ущерба) УК АР.
В настоящее время продолжается предварительное следствие.